السعودية اليوم / تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية سودانية



الخرطوم 22 شعبان 1442 هـ الموافق 4 إبريل 2021 م واس

تحطمت طائرة هليكوبتر عسكرية سودانية اليوم في جنوب العاصمة الخرطوم.

وأشار بيان للإعلام العسكري للقوات المسلحة السودانية إلى تعرض طائرة هليكوبتر إلى حادث طيران أثناء طلعة تدريبية بقاعدة كنانة الجوية مما أدى إلى تحطم الطائرة ونجاة جميع طاقمها.

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21:55ت م

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