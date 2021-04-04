السعودية اليوم / المغرب تسجل 365 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 22 شعبان 1442 هـ الموافق 4 إبريل 2021 م واس

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 365 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى تسجيل 8 حالات وفاة ليصل عدد الوفيات إلى 8850، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 484921.

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20:44ت م

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الرباط 22 شعبان 1442 هـ الموافق 4 إبريل 2021 م واسسجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 365 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين 498197.وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى تسجيل 8 حالات وفاة ليصل عدد الوفيات إلى 8850، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 484921.// انتهى //20:44ت م0209

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