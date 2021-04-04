السعودية اليوم / أمانة الطائف تطبق خطة رقابية مكثفة لشهر رمضان



الطائف 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واس واس

اعتمدت أمانة الطائف خطة العمل الرقابي الموسمي المكثف لشهر رمضان المقبل ، وتشمل جميع الفروع البلدية التابعة لأمانة الطائف .

وتتضمن الخطة أعمال الرقابة الصحية، ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية، ودعم آليات الرقابة على أسواق النفع العام، وبرامج العمل بمسالخ الأمانة.

وأوضحت الأمانة أن فرق الرقابة للبلديات الفرعية ستقوم بجولات رقابية مكثفة على جميع الأنشطة الغذائية والمحال ذات الارتياد العالي خلال الشهر وأنشطة بيع المنتجات الرمضانية، لضمان سلامة المعروضات والتزام الأنشطة بتطبيق الاشتراطات الصحية، وسريان الشهادات الصحية للعاملين، وتطبيق التباعد بين المرتادين.

وبينت أن فرقاً مخصصة ستعمل على مراقبة تطبيق الأنشطة للبروتكولات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار

وأشارت الأمانة إلى أن خطة العمل تشمل الرقابة على أكثر من 35 ألف مرفق تجاري لها علاقة مباشرة بصحة المستهلك ، حيث تعمل فرق رقابية على مدار اليوم لمنع أي تجاوزات أو مخالفات في حينه، وتطبيق الأنظمة الجزائية الرادعة وفق لائحة الجزاءات البلدية.

// انتهى //

19:59ت م

0204



الطائف 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واس واساعتمدت أمانة الطائف خطة العمل الرقابي الموسمي المكثف لشهر رمضان المقبل ، وتشمل جميع الفروع البلدية التابعة لأمانة الطائف .وتتضمن الخطة أعمال الرقابة الصحية، ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية، ودعم آليات الرقابة على أسواق النفع العام، وبرامج العمل بمسالخ الأمانة.وأوضحت الأمانة أن فرق الرقابة للبلديات الفرعية ستقوم بجولات رقابية مكثفة على جميع الأنشطة الغذائية والمحال ذات الارتياد العالي خلال الشهر وأنشطة بيع المنتجات الرمضانية، لضمان سلامة المعروضات والتزام الأنشطة بتطبيق الاشتراطات الصحية، وسريان الشهادات الصحية للعاملين، وتطبيق التباعد بين المرتادين.وبينت أن فرقاً مخصصة ستعمل على مراقبة تطبيق الأنشطة للبروتكولات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ، وستعمل الفرق طوال اليوم على مراقبة الأنشطة ورصد المخالفات وتطبيق اللائحة الجزائية بحق المخالفين، ومتابعة المجمعات والأسواق التجارية ، وضمان تطبيق التباعد الجسدي وقياس درجة الحرارة ولبس الكمامة وتفعيل تطبيق توكلنا عند دخول المرافق والمنشآت.وأشارت الأمانة إلى أن خطة العمل تشمل الرقابة على أكثر من 35 ألف مرفق تجاري لها علاقة مباشرة بصحة المستهلك ، حيث تعمل فرق رقابية على مدار اليوم لمنع أي تجاوزات أو مخالفات في حينه، وتطبيق الأنظمة الجزائية الرادعة وفق لائحة الجزاءات البلدية.// انتهى //19:59ت م0204

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة الطائف تطبق خطة رقابية مكثفة لشهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.