لمسة تقدير من تعليم رجال ألمع تتوج 40 عامًا من خدمة الحفظي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-04

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

بعد خدمةٍ مميّزة استمرّت قرابة 40 عامًا؛ كرم مدير التعليم في رجال ألمع، الدكتور أحمد العُمري، اليوم الأحد، أثناء زيارته لقسم التوجيه والإرشاد الطلابي عبدالباري الحسين الحفظي مراسل القسم، مقدرًا جهده ومثمنََا العمل المميّز والعطاء السخيّ الذي يقدمه خدمة للمنظومة التعليمية على مدار عقودٍ مضت، داعيًا له بالتوفيق والسداد، وأن يجعل ما يقوم به في موازين حسناته.

لمسة تقدير من تعليم رجال ألمع:

وتستهدف مبادرة “لمسة تقدير” التي أطلقتها إدارة التعليم فئة المستخدمين من الحرّاس والعمال والمراسلين للجنسين؛ بهدف تكريمهم وتقديرهم عرفانًا بما يقدمون ويبذلون، وذلك بدعم من وقف الوالدين الخيري ونادي البرّ في جمعية البرّ بجدة.

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