فيديو وصور.. افتتاح مدرسة تعليم القيادة للنساء في حفر الباطن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-04

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

افتتح محافظ حفر الباطن، الأمير منصور بن محمد آل سعود، وبحضور مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي، مدرسة السياري لتعليم قيادة المركبات بالمحافظة.

وتأتي هذه المدرسة ضمن الإجراءات التنفيذية للأمر السامي الكريم القاضي بتطوير مدارس تعليم القيادة وفق أعلى المعايير الممارسة عالميًّا، وامتدادًا للشراكة بين القطاعات الأمنية والقطاع الخاص.

وفي بداية الحفل تجول سموه على ميدان التدريب والأقسام الإدارية بالمبنى، عقب ذلك دشن المنصة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل، ثم اطلع على عرض مرئي عن المدرسة التي تتكون من عدة مبانٍ تمثل مبنى الإدارة، وقسم إدارة المرور، وصالات لاستقبال المراجعين والانتظار، و١٢ قاعة تدريبية بالإضافة إلى عيادة طبية للفحص وبعض الخدمات الإضافية.

ويقوم على هذه المدرسة طاقم سعودي بالكامل مكون من 70 موظفًا وموظفة ما بين إداريين ومدربين ومحاضرين، حيث تم تدريبهم على أحدث الوسائل والأجهزة التعليمية، كما تم توفير مركبات مجهزة بأحدث التقنيات ووسائل السلامة للتدريب على الميدان الذي يبلغ مساحته 31 ألف متر مربع بالإضافة لمواقف مركبات تتسع لـ250 موقفًا.

وفي نهاية الحفل، قدم سمو المحافظ تقديره لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية على اهتمامه الكبير لتطوير الخدمات المرورية في المملكة، وكذلك توجيهاته السديدة للمسؤولين في القطاعات الأمنية للرقي بمستوى الخدمات التقنية الأمنية التي تنعكس إيجابًا على السلامة المرورية.

كما شكر مدير الأمن العام على دعمه اللامحدود للجهات الأمنية، ومدير عام المرور على النقلات النوعية التي واكبت تطوير الأنظمة المرورية، والاعتماد على المراقبة التقنية لتهذيب سلوك قائدي المركبات.



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