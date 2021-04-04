شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن فرحان يستقبل وزير خارجية فنلندا ويعقدان جلسة مباحثات رسمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم وزير خارجية جمهورية فنلندا مبعوث الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون السياسية والأمنية للقرن الأفريقي بيكا هافيستو.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية، رحب فيها وزير الخارجية بوزير خارجية جمهورية فنلندا الذي استهل جولته الإقليمية بزيارة المملكة لبحث ومناقشة أهم المستجدات حول عدد من القضايا الإقليمية ومنها الوضع الإنساني (التيغراي) في إثيوبيا وتداعياتها على المنطقة والعالم.

واتفق الجانبان على تضافر الجهود وبذل المساعي الحميدة لتقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع في إقليم التيغراي في إثيوبيا ودعم كافة الجهود الإقليمية والدولية في هذا الشأن.

فيما أعرب وزير خارجية جمهورية فنلندا خلال جلسة المباحثات عن تقديره لمبادرتي «السعودية الخضراء»، و«الشرق الأوسط الأخضر»، اللتين أعلن عنهما ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، واللتين تنعكسان على الجهود الدولية في حماية كوكب الأرض والحد من تدهور الأراضي وحماية الشعب المرجانية.

حضر جلسة المباحثات مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السفير سامي الصالح.