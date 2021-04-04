الملك سلمان يؤكد وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع الأردن

محمد الفلاح - الأحد 4 أبريل 2021

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع الأردن.



جاء ذلك في اتصال هاتفي، الأحد مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وقال العاهل السعودي، خلال الاتصال، إن بلاده تقف وتتضامن بالكامل مع المملكة الأردنية، مؤكدا مساندة السعودية لكافة الإجراءات التي يقوم بها العاهل الأردني لحفظ أمن الأردن والحفاظ على استقراره، متمنيا للأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني الخير والأمن والاستقرار.

من جهته، أعرب الملك عبدالله الثاني عن خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على دعمه ومساندته وعلى موقف السعودية في الوقوف إلى جانب الأردن في جميع الظروف والأزمات.

بدوره، أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اتصالاً هاتفياً، بالملك عبدالله الثاني بن الحسين.

وأكد ولي العهد، خلال الاتصال، تضامن السعودية الكامل مع الأردن ودعمها لكافة الإجراءات التي يقوم بها الملك عبد الله الثاني لحفظ أمن الأردن والحفاظ على استقراره، متمنيا للأردن بقيادة العاهل الأردني الخير والأمن والاستقرار.

من جهته، أعرب الملك عبدالله الثاني عن بالغ شكره وتقديره لولي العهد السعودي على دعمه الدائم للأردن وحرصه على أمنه واستقراره.

كما أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً، بالأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد الأردن.

وقد أكد ولي العهد السعودي خلال الاتصال، وقوف المملكة وتضامنها مع الأردن ومساندة السعودية التامة لكافة الإجراءات التي يقوم بها الملك عبدالله الثاني لحفظ أمن الأردن والحفاظ على استقراره، متمنيا للأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني الأمن والاستقرار والازدهار.

من جهته، أعرب الأمير الحسين بن عبدالله الثاني عن بالغ شكره وتقديره لولي العهد السعودي على دعم قيادة المملكة ومساندتها، مثمنا مواقف السعودية في الوقوف دوما إلى جانب الأردن ودعمها لأمنها واستقرارها.

وكان مصدر أمني أردني أعلن أمس أنه وبعد متابعة أمنية حثيثة تمّ اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لـ"أسبابٍ أمنيّة".

وأشارت التقارير إلى اعتقال 4 من حرس الأمير حمزة، مشيرين إلى أنها جاءت بعد اجتماع الأخير بعدد من شيوخ العشائر جنوبي الأردن.

يشار إلى أن باسم إبراهيم عوض الله شغل سابقا منصب رئيس الديوان الملكي، حيث تولى منصبه بين عامي 2007 و2008، فيما الشريف حسن بن زيد عمل مديرا لمكتب الأمير علي بن الحسين.