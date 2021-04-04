شكرا لقرائتكم خبر عن معاناة اليمنيين مع الألغام الحوثية في ندوة ينظمها مركز الملك سلمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية ، ندوة افتراضية بعنوان: "التعريف بخطر الألغام ودور "مسام" في اليمن ، وتأتي الندوة تزامناً مع اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام وافتتحت الندوة بعرض فديو لمعاناة أبناء الشعب اليمني ومالاقوا من الغام مليشيات الحوثي .

وتستعرض الندوة خطر الألغام والجهود المبذولة من المملكة لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام من خلال مشروع "مسام" والآليات المتبعة في ذلك .