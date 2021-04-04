هل يجوز تقديم موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا ؟ الصحة تجيب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة، ممثلة في مركز 937 صحة، مدى إمكانية تقديم موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا عن موعدها المجدول في تطبيق صحتي.

وقال المركز ردًّا على استفسار أحد المستفيدين حصل على الجرعة الأولى من اللقاح ويسأل عن إمكانية تقديم موعد الجرعة الثانية لشهر: إنه يمكن إعادة جدولة الموعد عبر تطبيق صحتي حسب الأيام المعتمدة لما بين الجرعتين لضمان فعالية اللقاح.

التوسع في مراكز لقاح كورونا:

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة؛ وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

مبادرة اللقاح في المنازل:

وكانت وزارة الصحة أعلنت مؤخرًا عن تدشين خدمة التطعيم باللقاح للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة، وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار الفيروس.

خذ الخطوة واحصل على اللقاح:

كما أطلقت وزارة الصحة الحملة الوطنية التوعوية تحت شعار “خذ الخطوة” والتي يشارك فيها عددٌ من الجهات من القطاعات كافة، وتستهدف من خلالها حث أفراد المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين على أهمية لقاح كورونا (كوفيد 19) وتشجيعهم على المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وسعيًا للحد من انتشار هذا الفيروس.

حالات كورونا الجديدة:

إلى ذلك كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة في السعودية، كما أعلنت عن تعافي (504) حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (379816) حالة.

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًّا في المملكة إلى (6169) حالة، من بينها (782) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

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