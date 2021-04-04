أمانة الرياض تُطلق برنامج تشجير وتأهيل ساحات المساجد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلقت أمانة منطقة الرياض برنامج تشجير وتأهيل ساحات المساجد والجوامع في العاصمة، ضمن جهودها الهادفة إعادة إحياء الدور المجتمعي والحضري للساحات في المدينة من خلال أنسنتها وتهيئتها لتستعيد جاذبيتها لدى السكان، وتساهم في توثيق التواصل بينهم وبين مدينتهم، تماشيًا مع مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.

المرحلة الأولى:

وتستهدف المرحلة الأولى من البرنامج مسجدين، الأول مسجد علي العذل بحي الفلاح بمساحة تبلغ 8.700 متر مربع، والثاني مسجد السماري بحي حطين بمساحة 6,500 متر مربع، ومن المتوقع أن تكتمل أعمال التشجير والتأهيل فيهما في 29 أبريل الجاري، وتنطلق بعدها المراحل الأخرى من البرنامج، والتي ستشهد توسعًا تدريجيًا في تأهيل وتشجير ساحات المساجد.

تعزيز التفاعل:

وسيسهم البرنامج في تعزيز تفاعل السكان مع مدينة الرياض، وتفعيل دور ساحات المساجد في الترابط الاجتماعي، وزيادة المساحات الخضراء في العاصمة، وتحسين المشهد الحضري، والارتقاء بجودة الحياة مدينة الرياض.

ويأتي برنامج تشجير وتأهيل ساحات المساجد والجوامع في العاصمة امتدادًا للمبادرات والبرامج التي أطلقتها أمانة منطقة الرياض بهدف أنسنة المدينة، وتأهيل الفراغات العامة لتشكل نقطة جذب والتقاء للسكّان، تحقيقًا لمستهدف مجتمع حيوي الذي يُعد من أبرز المستهدفات في ضوء رؤية المملكة 2030.



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