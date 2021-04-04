انطلاق حملة تنظيف وصيانة المساجد في رفحاء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-04

متابعات الخليج 365 - رفحاء

أطلق المعهد الصناعي الثانوي في رفحاء مبادرة الصيانة التطوعية لصيانة الأعطال الكهربائية وصيانة أجهزة التكييف في الجوامع والمساجد ومنازل الأسر المستفيدة في الجمعيات الخيرية بالتعاون مع إدارة المساجد والدعوة الإرشاد برفحاء وجمعية رفحاء الخيرية.

وينفذ هذه الأعمال فريق من متدربي المعهد (التدريب الإنتاجي) وبإشراف مباشر من مجموعة من المهندسين في تخصص الكهرباء والتبريد والتكييف.

هدف المبادرة:

وتهدف المبادرة إلى غرس ثقافة العمل التطوعي لدى أبناءنا المتدربين وتطبيق ميداني بعد مرحلة التدريب النظري والعملي في الأقسام التدريبية في المعهد حيث بدأت المبادرة في يوم الاثنين الموافق ١٦ شعبان وتستمر لمدة أسبوعين.

بدوره، أكد مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة رفحاء محمد بن سعيد الخمعلي أن هذه المبادرة تأتي للتأكيد على أهمية العمل التطوعي وتشجيع الشباب السعودي الذي يمتلك القدرة والكفاءة، حيث أن هذه المبادرة قد حظيت بمتابعة وتوجيه من أمير المنطقة الأمير فيصل بن خالد بن سلطان آل سعود.

وقدم محمد الخمعلي شكره إلى الأمير فيصل بن خالد على دعمه وتوجيهه ومتابعته لأبناء المنطقة، كما قدم شكره لإدارة المعهد الثانوي على تعاونهم وجهودهم في خدمة بيوت الله تعالى وكذلك تقديم المساعدة للأسر المستفيدة في الجمعيات الخيرية من خلال هذه المبادرة المباركة، وشكره وتقديره لفضيلة المدير العام لفرع الوزارة في منطقة الحدود الشمالية الشيخ مطارد بن دخيل العنزي على اهتمامه ومتابعته المستمرة لهذه المبادرة المباركة، والشكر موصول إلى محافظ رفحاء فراج سعود العماني لمتابعته المستمرة لهذه المبادرة التي تستهدف صيانة بيوت الله تعالى وكذلك بيوت الأسر المستفيدة في الجمعيات الخيرية.



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