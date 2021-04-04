شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يجري اتصالاً هاتفياً بملك الأردن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالا هاتفيا اليوم بملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

وقد أكد خادم الحرمين الشريفين للملك عبدالله الثاني بن الحسين خلال الاتصال وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومساندة المملكة لكافة الإجراءات التي يقوم بها جلالته لحفظ أمن الأردن والحفاظ على استقراره، متمنيا للأردن بقيادة أخيه جلالة الملك الخير والأمن والاستقرار.

من جهته أعرب الملك عبدالله الثاني عن خالص شكره وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين على دعمه ومساندته وعلى موقف المملكة العربية السعودية في الوقوف إلى جانب شقيقتها المملكة الأردنية الهاشمية في جميع الظروف والأزمات.