شكرا لقرائتكم خبر عن «مرور الجوف»: ضبط مفحط وإحالته للهيئة المرورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ضبطت دوريات المرور بمنطقة الجوف قائد إحدى المركبات بعد ممارسته التفحيط معرضاً بذلك نفسه والآخرين للخطر. وأوضحت إدارة مرور منطقة الجوف أنه تمّ القبض على المفحط والمركبة المستخدمة؛ على أن يتم استكمال الإجراءات النظامية، ومن ثم تحويل قائد المركبة إلى الهيئة المرورية؛ لتطبيق العقوبات والجزاءات المقررة في حقه نظاما.

وبينت الإدارة أن هذه القرارات والإجراءات تأتي سعيًا من الإدارة العامة للمرور للقضاء على ظاهرة التفحيط وتضييق الخناق على ممارسي هذه الظاهرة السلبية، داعيةً في الوقت نفسه أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم المستمرة وحثّهم على عدم تنفيذ مثل هذه الممارسات الخاطئة.