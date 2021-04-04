شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القصيم: «توكلنا» وراء تكدس طالبات عنيزة.. عالجنا الإشكالية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أرجع عميد كلية العلوم والآداب في جامعة القصيم فرع محافظة عنيزة الدكتور فريد الزامل الأسباب الرئيسية وراء تكدس الطالبات أمام مبنى الكليات لتفعيل الكلية تطبيق توكلنا.

وقال في رد على تساؤلات "الخليج 365": إنه إشارة إلى ما تم تداوله من تجمع لعدد من طالبات الكلية في ظل تطبيق الاحترازات، كان سبب التجمع أمام مدخل المبنى هو التأكد من تفعيل تطبيق توكلنا وحضور عدد من الطالبات في وقت متقارب وتم معالجة ذلك في حينه، مشيراً إلى عدم السماح بحضور أي مصاب أو مخالط وفقاً للإجراءات المتبعة والغرف الموجودة للعزل هي ضمن الإجراءات المعتمدة من قبل وزارة الموارد البشرية حال وجود أي اشتباه بين الموظفين.

وكانت "الخليج 365" رصدت تذمر عدد من طالبات كلية العلوم والآداب في محافظة عنيزة التابعة لجامعة القصيم وأولياء أمورهم من غياب التنظيم، ما تسبب في ازدحام الطالبات اليوم، مطالبين المسؤولين في الجامعة بإعادة النظر في القرارات لتجنب خطر ازدياد حالات كورونا، وعبر عدد منهم أن ازدياد الحالات أصبح مقلقاً، لاسيما القرارات الصادرة بالاختبارات الحضورية والتي تستوجب تكثيف الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تضمن سلامة الجميع.