5 مدن الأكثر تعافيًّا من «كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدّرت الرياض قائمة المدن السعودية، من حيث حالات التعافي الجديدة من فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 126حالة تعاف؛ تلتها عرعر بـ30 حالة، ثم مكة المكرمة 28، وجدة 27، ثم حائل 21 حالة. حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

وسجلت كل من (الدمام وينبع) 17 حالة تعاف لكل منهما، ثم الهفوف 15 حالة، والدلم 14، والقطيف 11، وكل من (بريدة وطريف) 10 حالات لكل منهما.

وفي المرتبة التالية جاءت (تبوك وضرما وشقراء) بواقع 8 حالات تعاف، ثم (المدينة المنورة والخبر والخفجي ووادي الدواسر) بواقع 6 حالات، و(سكاكا وعفيف والليث والنعيرية والمبرز) 5 حالات لكل منها، ثم (الأسياج وجازان وأبوعريش وعنيزة والظهران وعيون الجواء والخرج) بواقع 4 حالات تعاف لكل منها.

وفي المرتبة التالية جاءت كل من (عريعرة والطائف ونجران وبقيق ومهد الذهب ورماح وتمير والدرعية) بـ3 حالات تعاف لكل منها. وسجلت كل من (رفائع الجمش، وأبها وخميس مشيط والدوادمي والقريات وحوطة بني تميم والحريق والنماص والقنفذة وليلى والقويعية وساجر) حالتي تعاف في كل منها.

وأخيرًا جاءت (الشعبة وبطحاء والرين والرويضة والعيدابي والمجمعة والمحاني وبيشة وسراة عبيدة والزلفى والرس والجبيل ورنية والخرمة والكامل والبجادية والقيصومة والبدائع ورياض الخبراء وصفوى وشرورة وبلجرشي وبدر والسليل والمذنب والمظيلف وفيفا وقرية العليا) بواقع حالة تعاف لكل منها.

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