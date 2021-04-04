مقاطع توثق تجمعًا لطالبات أمام كلية العلوم بعنيزة.. والعميد الزامل يوضح الملابسات

وثقت مقاطع فيديو تجمع عدة طالبات أمام بوابة كلية العلوم والآداب بمحافظة عنيزة، اليوم الأحد، في ظل غياب الاحترازات الوقائية لفيروس كورونا.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عديدًا من مقاطع الفيديو التي تظهر فيها ازدحام للطالبات، متسائلين عن أسباب غياب الإجراءات الاحترازية، ما ينذر بتفشي فيروس كورونا بين الطالبات.

من جهته، أوضح عميد كلية العلوم والآداب بمحافظة عنيزة الدكتور فريد الزامل أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله من تجمع لعدد من طالبات الكلية، فإن سبب تجمع الطالبات أمام مدخل المبنى هو التأكد من تفعيل ‫تطبيق توكلنا‬.

وأشار إلى أنه تم معالجة حضور عدد من الطالبات في وقت متقارب، مؤكدًا عدم السماح بحضور أي مصاب أو مخالط وفقًا للإجراءات المتبعة.

وأوضح عميد كلية العلوم أن الغرف الموجودة للعزل هي ضمن الإجراءات المعتمدة من قبل وزارة الموارد البشرية، حال وجود أي اشتباه بين الموظفين.