هل سيتم منع بعض الخدمات عن غير المحصنين بلقاح كورونا؟.. «الصحة» توضح

أجاب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، عن تساؤل بشأن إمكانية منع بعض الخدمات عن غير المحصنين بلقاح كورونا، قائلًا: إن مسألة أخذ لقاح فيروس كورونا المستجد في الأساس هي اختيارية وليست إجبارية.

وأعرب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بشأن مستجدات مواجهة فيروس كورونا في المملكة، عن تثمين الصحة خطوة اشتراط الحصول على اللقاح في بعض الجهات أو دخول أماكن معينة أو وضع بعض التطبيقات والقواعد التي تجعل المكان أكثر أمانًا لمرتاديه.

وشدد العبدالعالي على أن إدراك ووعي المجتمع بأهمية المسألة عليه عامل كبير ومؤثر.

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