5 مناطق تتصدر ارتفاع إصابات كورونا خلال 24 ساعة

تصدّرت منطقة الرياض قائمة المناطق السعودية من حيث الإصابات الجديدة بفيروس "كورونا المستجد" خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 319إصابة جديدة؛ تلتها مكة المكرمة بـ127حالة، ثم الشرقية 96 حالة، فمنطقة المدينة المنورة بـ26 حالة، وحائل 19إصابة، حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

وسجلت منطقتا (عسير والقصيم) 19حالة لكل منهما، ثم تبوك 12، وجازان 11 حالة، والحدود الشمالية 9 إصابات جديدة، ثم الجوف 7 حالات، ونجران 5 إصابات. وجاءت الباحة في المرتبة الأخيرة بواقع 4 إصابات جديدة.

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