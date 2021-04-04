السعودية اليوم / غرفة عمليات الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة تتلقى أكثر من 147 ألف بلاغ



مكة المكرمة 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 أبريل 2021 م واس

تلقت غرفة عمليات الهيئة بمنطقة مكة المكرمة منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف شعبان (147248) بلاغاً للحالات المرضية والحوادث، حيث بلغت (108445) بلاغاً للحالات المرضية ما بين الأزمات القلبية والتنفسية وأمراض السكر وغيرها من الأمراض الأخرى، إضافة إلى حالات الاشتباه بإصابات

وتعمل غرفة العمليات على تغطية جميع محافظات المنطقة من خلال استقبال البلاغات على الرقم الموحد 997 وتعمل على تمرير البلاغات إلى جميع المراكز الإسعافية التي تخدم المحافظات وعلى الطرق السريعة وداخل المدن .

وتجدر الإشارة إلى أن الكادر الطبي في الفرق الإسعافية يضم أطباء وأخصائيين على مستوى عالٍ من التأهيل والتدريب للتعامل مع الحالات الطارئة والأمراض المعدية من خلال الوسائل الطبية المتوفرة والإجراءات الوقائية وفق البروتكولات الطبية الموصى بها .

يذكر أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة تتلقى يومياً عشرات البلاغات لطلب الخدمة الإسعافية أو لطلب الاستشارات الطبية العاجلة، ويستقبل هذه البلاغات كادر طبي مكون من أطباء وأخصائيين وفنيي إسعاف مؤهلين ومدربين ولديهم الخبرة والمعرفة للتعامل مع جميع البلاغات، ويتعامل مستقبلو البلاغات باحترافية عالية وفق البروتوكولات الطبية، حيث يتم تصنيف الحالات وتقييمها فور تلقي البلاغ وتتولى الدائرة الطبية بغرفة العمليات تقديم النصح والمشورة الطبية في حال احتاج المتصل لأي استشارة طبية أو متابعة لإعطاء بعض النصائح الطبية إلى حين وصول سيارة الإسعاف.

وأهابت هيئة الهلال الأحمر السعودي في منطقة مكة المكرمة بجميع أفراد المجتمع إلى الحصول على الدورات التدريبية للإسعافات الأولية من خلال التقديم على موقع تدريب الهيئة https://training.srca.org.sa/#!/home ، بما يكفل سلامتهم وسلامة الجميع .

// انتهى //

19:32ت م

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مكة المكرمة 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 أبريل 2021 م واستلقت غرفة عمليات الهيئة بمنطقة مكة المكرمة منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف شعبان (147248) بلاغاً للحالات المرضية والحوادث، حيث بلغت (108445) بلاغاً للحالات المرضية ما بين الأزمات القلبية والتنفسية وأمراض السكر وغيرها من الأمراض الأخرى، إضافة إلى حالات الاشتباه بإصابات كورونا - كوفيد 19، فيما بلغ عدد بلاغات الحوادث ( 37663 ) بلاغاً .وتعمل غرفة العمليات على تغطية جميع محافظات المنطقة من خلال استقبال البلاغات على الرقم الموحد 997 وتعمل على تمرير البلاغات إلى جميع المراكز الإسعافية التي تخدم المحافظات وعلى الطرق السريعة وداخل المدن .وتجدر الإشارة إلى أن الكادر الطبي في الفرق الإسعافية يضم أطباء وأخصائيين على مستوى عالٍ من التأهيل والتدريب للتعامل مع الحالات الطارئة والأمراض المعدية من خلال الوسائل الطبية المتوفرة والإجراءات الوقائية وفق البروتكولات الطبية الموصى بها .يذكر أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة تتلقى يومياً عشرات البلاغات لطلب الخدمة الإسعافية أو لطلب الاستشارات الطبية العاجلة، ويستقبل هذه البلاغات كادر طبي مكون من أطباء وأخصائيين وفنيي إسعاف مؤهلين ومدربين ولديهم الخبرة والمعرفة للتعامل مع جميع البلاغات، ويتعامل مستقبلو البلاغات باحترافية عالية وفق البروتوكولات الطبية، حيث يتم تصنيف الحالات وتقييمها فور تلقي البلاغ وتتولى الدائرة الطبية بغرفة العمليات تقديم النصح والمشورة الطبية في حال احتاج المتصل لأي استشارة طبية أو متابعة لإعطاء بعض النصائح الطبية إلى حين وصول سيارة الإسعاف.وأهابت هيئة الهلال الأحمر السعودي في منطقة مكة المكرمة بجميع أفراد المجتمع إلى الحصول على الدورات التدريبية للإسعافات الأولية من خلال التقديم على موقع تدريب الهيئة https://training.srca.org.sa/#!/home ، بما يكفل سلامتهم وسلامة الجميع .// انتهى //19:32ت م0196

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