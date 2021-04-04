السعودية اليوم / جامعة نجران تطلق ورش المسؤولية المجتمعية



نجران 22 شعبان 1442هـ الموافق 04 أبريل 2021 م واس

أطلقت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة نجران اليوم ورش المسؤولية المجتمعية في موسمها الرابع، برعاية معالي رئيس الجامعة الدكتور فلاح السبيعي، وبحضور جميع ممثلي القطاعات الأمنية.

وأوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور سامي بن سفر الشهراني أن الورش تهدف إلى إبراز دور الجامعة في المسؤولية المجتمعية لخدمة المجتمع أفراداً ومؤسسات من خلال تنفيذ الدورات والدبلومات المتخصصة، وعرض خطط الجامعة لخدمة المجتمع في المرحلة القادمة، إضافةً إلى عقد شراكات إستراتيجية مع القطاعين العام والخاص بما يسهم في تطوير العمل الإداري وخدمات المستفيدين في المنطقة.

وبيّن أنه تم تخصيص أربع ورش للجهات الأمنية، والقطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والقطاع غير الربحي، مشيراً إلى أن الجامعة تسعى للتعاون مع القطاعين العام والخاص في تقديم خدمة مجتمعية تستهدف تطوير المجتمع كجزء من دورها.

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18:56ت م

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