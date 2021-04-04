شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق أحد المجمعات التجارية الكبرى بالدمام .. تعرف على السبب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - لم يلتزم بالإجراءات الاحترازية وتطبيق اللوائح والأنظمة على مداخل البوابات

- رصدت البلدية تكدساً لعدد من المتسوقين بما يتنافى مع اشتراطات جهات الاختصاص

-الإغلاق جاء ضمن سلسلة جولات رقابية لبلدية وسط الدمام بالتعاون مع عدة جهات

محمد السليمان- الدمام

أغلقت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية وسط الدمام أحد المجمعات التجارية الكبرى في الدمام وذلك بسبب عدم التزامه بالاجراءات الاحترازية وتطبيق اللوائح والأنظمة على مداخل البوابات .

واكدت البلدية بان هذا الاغلاق جاء نتيجة لعدم التزام المجمع وبعض المحال داخله بالاجراءات مما يستدعي الاغلاق ورصدت البلدية تكدساً لعدد من المتسوقين وهذا يتنافى مع ما نصت عليه الجهات ذات الاختصاص .

وتاتي هذه الجولة ضمن سلسلة جولات رقابية تقوم بها بلدية وسط الدمام بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية.

واكدت البلدية على أهمية التزام الجميع من افراد وأسر وكافة افراد المجتمع بالالتزام بما يحفظ صحة الجميع ويؤكد اهمية التعاون المنشود من اجل الوقاية.