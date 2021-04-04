شكرا لقرائتكم خبر عن السديس : الرئاسة تعمل على تحقيق أقصى استفادة من الكوادر النسائية المتميزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بجهود كوادر الوكالات النسائية العاملة بالمسجد الحرام، في الاستعداد لموسم رمضان المبارك 1442هـ.

وأكد أن الرئاسة تعمل على تحقيق أقصى استفادة من الكوادر النسائية المتميزة، وتسخير جهودهن في خدمة ضيوف بيت الله الحرام، وأهمية مواصلة وبذل المزيد من الجهود ومواجهة التحديات للارتقاء بالخدمات المقدمة لقاصدات الحرمين الشريفين.

واختتم الشيخ السديس بالشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان – حفظهما الله – على الدعم الدائم لكل ما من شأنه توفير أرقى الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما.