شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يبحث المستجدات مع وزير خارجية فنلندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، وزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقد أقام مأدبة غداء تكريماً للوزير بيكا هافيستو والوفد المرافق له.

حضر الاستقبال ومأدبة الغداء، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ونائب وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة السفير الدكتور معن بن سليمان حافظ، ومدير عام الإدارة الأوروبية سلطان بن خزيم.