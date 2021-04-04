هذه الخدمات والاستعلامات الإلكترونية تقدمها الجوازات عبر أبشر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت الجوازات السعودية أن الحلول الرقمية أسهمت في تسهيل إنجاز الخدمات التي تقدمها المديرية من خلال منصة أبشر⁩، دون الحاجة لمراجعة مقار الجوازات.

خدمات واستعلامات:

وأوضحت الجوازات عبر إنفوجرافيك على تويتر، الخدمات والاستعلامات الإلكترونية المقدمة عبر منصة أبشر، ومنها الاستعلام العام عن البصمة والاستعلام عن وصول العمالة الجديدة والزائرين، وكذلك الاستعلام عن تصاريح السفر للعسكريين.

الهوية في تطبيق توكلنا:

وأكدت المديرية العامة للجوازات في وقت سابق أن هوية مقيم الرقمية في تطبيق “توكلنا” تُعدّ إثباتًا رسميًّا ومعتمدًا لهوية المقيم.

وأوضحت المديرية أن هوية مقيم الرقمية في تطبيق”توكلنا” تُعد مطابقة للهوية الرقمية في تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني “أبشر أفراد”.



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