السديس يدشن الخطة الاستثنائية النسائية لموسم رمضان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-04

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الخطة الاستثنائية ومبادرات الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية النسائية لموسم رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ.

مبادرات:

واشتملت الخطة على العديد من المبادرات منها مبادرة حرماً آمناً، وحسن الوفادة، ونفطر محترزون، وزمزم لما شرب له، ومبادرات تقنية تسعى إلى نشر الثقافة التقنية بكافة مجالاتها، ورفع مستوى المعرفة، كما تعمل على نشر رسالة الحرمين الشريفين.

وأكد السديس خلال التدشين أهمية المبادرات النوعية في تحقيق ما تتطلع إليه الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من تطور ورقي في منظومة خدمات قاصدي الحرمين الشريفين، وتحقيق تطلعات ولاة الأمر.

وحث الشيخ السديس جميع منسوبات الوكالة المساعدة على بذل مزيد من الجهود وتقديم أفضل الخدمات خلال هذا الموسم المبارك، والتفاني من أجل إيصال رسالة الحرمين الشريفين العلمية والدعوية ونشرها على أوسع نطاق في هذا الشهر الفضيل.

خطة استثنائية:

يذكر أن الخطة الاستثنائية تهدف إلى تقديم كافة الخدمات ذات الجودة النوعية لقاصدات بيت الله الحرام، وتسخير كافة الطاقات البشرية لخدمة ضيوف الرحمن ومتابعة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامتهم وراحتهم.

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