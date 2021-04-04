شكرا لقرائتكم خبر عن 4 تقنيات تحدث ثورة في طب الأسنان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يعتني طب الأسنان التجميلي بالأسنان من الناحية الوظيفية والجمالية معا، ويعتبر فرعا مهما ومتجددا بثورة طب الأسنان الحديث، إذ يهم أفرادا كثيرين، ويعيد النظر بطرق العلاج القديمة، فقد أحدث تقنيات تصنف كأفضل 4 وسائل وأصبحت ثورة في طب الأسنان الحديث، وهي:

جهاز الليزر

يحمل فوائد تجميلية وعلاجية في عالم الأسنان، الجهاز يعالج اللثة بدون الشعور بأي ألم، ويعالج تقرحات الفم المتكررة بوقت قصير جدا، وفي بعض الحالات بفضل الليزر لم نستخدم حقن البنج، والآن يمكننا أيضا استخدامه في إزالة الفينير القديم في أسرع وقت وبدون الشعور بأي ألم وتبيض الأسنان بفاعلية أكبر.

الكاد كام أو ما يعرف بجهاز السيريك

يعد من أفضل الأجهزة التي تمنح المريض الدقة وتوفر الكثير من الوقت والمجهود، إذ يمكن إعداد التيجان والتلبيسات للأسنان فقط في أقل من ساعة من خلال مسح ضوئي ينقل صورته لجهاز الكمبيوتر يمكن من خلاله تصنيع التاج بدقة عالية ومشاركة تفاصيله مع المريض قبل الإتمام، كما يستخدم أيضا كدليل جراحي في زراعة الأسنان، وتعويض الأسنان المفقودة في أسرع وقت، وبمساعدة الـ 3D printing يمكننا أن نرى شكل الزرعة مع الفك Virtual قبل التنفيذ وبذلك نضمن نتيجة دقيقة، بدون جراحة أو نزيف.

جهاز علاج العصب

يتمكن المريض بواسطته من علاج السن بجلسة واحدة من غير الم أو صوت مزعج وبدقة عالية مع وجود مايكروسكوب معدل للأسنان، بحيث يسمح بحل مشاكل القنوات الصعبة والمستعصية والحصول على نتائج ونجاح بالعلاج بنسب عالية جدا.

أشعة الـ CBCT

تقنية غيرت مسار دقة العلاج في طب الأسنان، إذ إنها تمنح الطبيب صورة ثلاثية الأبعاد والتي يظهر من خلالها عدد الجذور وحجم القنوات، خصوصا في حالة علاج ضرس العقل، كما أن لها دورا مهما قبل رزاعة الأسنان لتشخيص حالة الفك بالكامل.