السعودية اليوم / مستشفى النور التخصصي بمكة يحقق الاعتماد المؤسسي الكامل



مكة المكرمة ٢٢ شعبان ١٤٤٢ الموافق ٠٤ إبريل ٢٠٢١م واس

حصد مستشفى النور التخصصي عضو تجمع مكة المكرمة الصحي شهادة الاعتماد المؤسسي الكامل من الهيئة

جاء ذلك بعد الزيارة التقييمية من قبل مقيّمي الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اطّلعوا خلالها على مايقدمه المستشفى من الناحية التدريبية ومدى تحقق معايير الاعتماد المؤسسي فيها، وإمكانية المشاركة في العملية التدريبية والتطويرية لبرامج الزمالة.

وأوضح المدير التنفيذي لمستشفى النور التخصصي الدكتور وائل الميمني أن تحقيق شهادة الاعتماد المؤسسي الكامل يعدّ تتويجًا للجهود المتواصلة التي تبذلها إدارة المستشفى ومنسوبوها لتطوير الإمكانيات وتحقيق الاستفادة من الطاقات ذات الخبرات العالية ورعاية المتدربين والمتدربات رعاية شاملة .

// انتهى //

18:46ت م

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مكة المكرمة ٢٢ شعبان ١٤٤٢ الموافق ٠٤ إبريل ٢٠٢١م واسحصد مستشفى النور التخصصي عضو تجمع مكة المكرمة الصحي شهادة الاعتماد المؤسسي الكامل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لمدة أربع سنوات، وذلك في إطار جهود المستشفى لتحقيق غاياته الإستراتيجية، والمواءمة بينها وبين برنامج التحول الوطني ورؤية 2030.جاء ذلك بعد الزيارة التقييمية من قبل مقيّمي الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اطّلعوا خلالها على مايقدمه المستشفى من الناحية التدريبية ومدى تحقق معايير الاعتماد المؤسسي فيها، وإمكانية المشاركة في العملية التدريبية والتطويرية لبرامج الزمالة.وأوضح المدير التنفيذي لمستشفى النور التخصصي الدكتور وائل الميمني أن تحقيق شهادة الاعتماد المؤسسي الكامل يعدّ تتويجًا للجهود المتواصلة التي تبذلها إدارة المستشفى ومنسوبوها لتطوير الإمكانيات وتحقيق الاستفادة من الطاقات ذات الخبرات العالية ورعاية المتدربين والمتدربات رعاية شاملة .// انتهى //18:46ت م0188

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