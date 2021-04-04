السعودية اليوم / الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى إكمال مهمة القضاء على الألغام خلال العقد الحالي



الأمم المتحدة 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واس

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الألغام الأرضية ومخلّفات الحروب من المتفجرات والأجهزة المتفجرة يدوية الصنع تؤثر بصورة جائرة على الضعفاء والنازحين قسراً والمحرومين والأطفال، داعياً إلى إكمال مهمة القضاء على الألغام خلال العقد الحالي.

وأوضح غوتيريش في رسالة له بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام أن عدد الدول الأطراف في اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد يبلغ أكثر من 160 دولة، داعياً بقية الدول إلى الانضمام إلى الاتفاقية دون تأخير.

وأعرب عن أسفه لعودة الألغام من جديد في بعض الأحيان بعد إحراز تقدم في إزالتها، مشددًا على ضرورة عدم الاكتفاء بمجرد الدعوة والحملات الرامية إلى التوعية بالأخطار التي تشكلها الألغام الأرضية.

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18:13ت م

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