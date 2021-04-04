

بغداد 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واس

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 5368 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 33 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 14463, فيما تم تسجيل 5303 حالات شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 778535 حالة، فيما بلغ عدد المصابين في المستشفيات حتى اليوم 80570 مصابا , منهم 453 في العناية المركزة.

// انتهى //

17:50ت م

0171



بغداد 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 5368 إصابة جديدة بفيروس كورونا , مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 873568 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 33 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 14463, فيما تم تسجيل 5303 حالات شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 778535 حالة، فيما بلغ عدد المصابين في المستشفيات حتى اليوم 80570 مصابا , منهم 453 في العناية المركزة.// انتهى //17:50ت م0171

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / العراق يسجل 5368 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.