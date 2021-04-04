السعودية اليوم / مدير تعليم الشرقية يتفقد مشروعات تعليمية في المنطقة



الدمام 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 أبريل 2021 م واس

تفقد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور سامي العتيبي، اليوم سير العمل ونسب الإنجاز لعدد 9 مشروعات تعليمية في محافظتي الخبر والقطيف ومدينة الدمام، التي تأتي ضمن حزمة المشروعات التعلمية المخصصة للمنطقة البالغ عددها 51 مشروعاً بقيمة إجمالية تتجاوز 580 مليون ريال.

وأوضح أن هذه المشروعات تهدف بالدرجة الرئيسة لخدمة أبناء وبنات المنطقة في شتى المجالات وتلبي الطلب على الخدمات التعليمية، مؤكداً بأن هذه المشروعات التعلمية تسير بشكل مرحلي وذلك لتجاوز أي تحديات قد تطرأ.

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17:41ت م

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