السعودية اليوم / 21 ألف فصل افتراضي خلال الأسبوع الحادي عشر بجامعة الملك خالد



أبهـا 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 أبريل 2021 م واس

سجّلت عمادة التعلم الإلكتروني بجامعة الملك خالد خلال الأسبوع الحادي عشر من الفصل الثاني للعام الجامعي الجاري، 21713 فصلاً افتراضيًّا بمختلف كليات الجامعة ضمن برامج التعلم "عن بعد ".

وأوضح عميد عمادة التعلم الإلكتروني بالجامعة الدكتور نايف جبلي، أن العمادة قدمت خلال الأسبوع الـ 11 , أربع دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس, استفاد منها 1686 أكاديمياً، بالإضافة إلى دورة أخرى استفاد منها 1116 طالبا وطالبة.

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17:38ت م

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