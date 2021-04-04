السعودية اليوم / فلسطين تسجل 2806 إصابات جديدة بفيروس كورونا



رام الله 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واس

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 25 وفاة، و2806 إصابات جديدة بفيروس "

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 201 مصاب بكورونا في غرف العناية المركزة، بينهم 61 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 624 مريضاً.

// انتهى //

17:27ت م

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رام الله 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واسسجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 25 وفاة، و2806 إصابات جديدة بفيروس " كورونا "، و1589 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 201 مصاب بكورونا في غرف العناية المركزة، بينهم 61 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 624 مريضاً.// انتهى //17:27ت م0166

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