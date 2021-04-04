السعودية اليوم / سمو أمير تبوك يرأس غداً اجتماع الإدارات ويطلع على استعدادتها لشهر رمضان المبارك



تبوك 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 أبريل 2021 م واس

يرأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك يوم غدٍ , الاجتماع الدوري للإدارات الحكومية والخدمية المعنية باستعدادات شهر رمضان المبارك وسيتم استعراض ما تم إنجازه من استعدادات في هذا الصدد من خلال الخطط الموضوعة من جميع الجهات الخدمية المعنية .

ويأتي الاجتماع في إطار حرص سموه على الوقوف عن قرب على الاستعدادات التي تم اتخاذها خلال الشهر الفضيل.

وسيركز الاجتماع على مضاعفة جهود الادارات المعنية للتأكد من درجة الاستعدادات لشهر رمضان وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس

// انتهى//

17:15ت م

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تبوك 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 أبريل 2021 م واسيرأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك يوم غدٍ , الاجتماع الدوري للإدارات الحكومية والخدمية المعنية باستعدادات شهر رمضان المبارك وسيتم استعراض ما تم إنجازه من استعدادات في هذا الصدد من خلال الخطط الموضوعة من جميع الجهات الخدمية المعنية .ويأتي الاجتماع في إطار حرص سموه على الوقوف عن قرب على الاستعدادات التي تم اتخاذها خلال الشهر الفضيل.وسيركز الاجتماع على مضاعفة جهود الادارات المعنية للتأكد من درجة الاستعدادات لشهر رمضان وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا ومراقبة الأسعار والسلع الغذائية, بالإضافة الى مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.// انتهى//17:15ت م0163

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