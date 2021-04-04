السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تصادر أكثر من طن خضار وفواكه و130 عبوة من مياه زمزم مجهولة المصدر



مكة المكرمة 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واس

تواصل أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً بوكالة البلديات حملاتها الرقابية الميدانية والتفتيشية على جميع منافذ بيع المواد الغذائية والباعة الجائلين؛ للتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة والاشتراطات الصحية والبلدية المطلوبة وتحقيق أفضل مستوى من الإصحاح البيئي.

ونفذَّت الفِرق الرقابية حملة ميدانية مكثفة على السوق العشوائي بحي النكاسة وحارة أم قضب ، وأسفرت عن إتلاف 830 كجم من الخضروات والفواكه مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإتلاف 13 من المباسط والعربات .

كما واصلت الأمانة ممثلة في قسم الأسواق التجارية حملاتها على الباعة الجائلين المخالفين ضمن نطاق العتيبية ، وأسفرت عن مصادرة 382 كجم من الخضراوات والفواكه .

فيما قامت الفِرق الرقابية بالأمانة ، بحملة رقابية مكثفة على الباعة الجائلين ضمن نطاقها الإشرافي في المعابدة ، للحدّ من ظاهرة المباسط العشوائية المخالفة، وأسفرت عن مصادرة 130 عبوة من مياه زمزم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك .

ودعت الأمانة جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن الباعة الجائلين المخالفين من خلال الرقم الموحد 940 وقنوات التواصل الرسمية التابعة للأمانة، لإتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، والمحافظة على سلامة الجميع .

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17:14ت م

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