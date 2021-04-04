السعودية | “الصحة” تسجل 7 وفيات و673 إصابة جديدة بـ “كورونا”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض:

سجلت وزارة الصحة، اليوم (الأحد) تسجيل 673 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 392682 حالة.

وأوضحت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 6697 حالة وفاة.

وأبرزت أنه تم تسجيل 504 حالات تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 379816 حالة، لافتة إلى أن هناك 6169 حالة نشطة حالياً، من بينها 782 حالة حرجة.