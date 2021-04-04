شكرا لقرائتكم خبر عن عميد كلية علوم القصيم يوضح سبب تجمع الطلبة أمام الكلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح الدكتور فريد الزامل عميد كلية العلوم والآداب بجامعة القصيم ، بمحافظة عنيزة إنه إشارة إلى ما تم تداوله من تجمع لعدد من طالبات الكلية في ظل تطبيق الاحترازات ، كان سبب التجمع أمام مدخل المبنى هو التأكد من تفعيل تطبيق_توكلنا وحضور عدد من الطالبات في وقت متقارب وتم معالجة ذلك في حينه .

وأشار الدكتور فريد الزامل إلى عدم السماح بحضور أي مصاب أو مخالط وفقاً للإجراءات المتبعة والغرف الموجودة للعزل هي ضمن الاجراءات المعتمدة من قبل وزارة الموارد البشرية حال وجود أي اشتباه بين الموظفين.