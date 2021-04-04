شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم الشرقية: المشروعات تسير بشكل مرحلي لتفادي أي تحديات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - تتفقد 9 مشروعات بالدمام والخبر والقطيف

تفقد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور سامي العتيبي، اليوم سير العمل ونسب الإنجاز لعدد 9 مشروعات تعليمية في محافظتي الخبر والقطيف ومدينة الدمام، التي تأتي ضمن حزمة المشروعات التعلمية المخصصة للمنطقة البالغ عددها 51 مشروعاً بقيمة إجمالية تتجاوز 580 مليون ريال.

وأوضح أن هذه المشروعات تهدف بالدرجة الرئيسة لخدمة أبناء وبنات المنطقة في شتى المجالات وتلبي الطلب على الخدمات التعليمية، مؤكداً بأن هذه المشروعات التعلمية تسير بشكل مرحلي وذلك لتجاوز أي تحديات قد تطرأ.