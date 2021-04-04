شكرا لقرائتكم خبر عن 147 ألف بلاغ للهلال الأحمر بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل
وتجدر الإشارة الى ان الكادر الطبي في الفرق الاسعافية يضم أطباء وأخصائيين على مستوى عالي من التأهيل والتدريب للتعامل مع الحالات الطارئة والامراض المعدية من خلال الوسائل الطبية المتوفرة والاجراءات الوقائية وفق البروتكولات الطبية الموصى بها .
وتعمل غرفة العمليات بمنطقة مكة المكرمة على تغطية جميع محافظات المنطقة من خلال استقبال البلاغات على الرقم الموحد 997 وتعمل على تمرير البلاغات الى جميع المراكز الاسعافية التي تخدم المحافظات وعلى الطرق السريعة وداخل المدن .
وتهيب هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة الى كافة افراد المجتمع للحصول على الدورات التدريبية للإسعافات الأولية من خلال التقديم على موقع تدريب الهيئة https://training.srca.org.sa/#!/home ، بما يكفل سلامتهم وسلامة الجميع .