شكرا لقرائتكم خبر عن 147 ألف بلاغ للهلال الأحمر بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقت عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة منذ بداية العام الهجري 1442هـ وحتى منتصف شعبان ( 147248 ) بلاغاً للحالات المرضية والحوادث ، حيث بلغت عدد ( 108445 ) بلاغاً للحالات المرضية ، ما بين الازمات القلبية والتنفسية وامراض السكر وغيرها من الامراض الأخرى بالإضافة الى حالات الاشتباه بإصابات كورونا - كوفيد 19 . فيما بلغ عدد بلاغات الحوادث ( 37663 ) بلاغاً .

وتجدر الإشارة الى ان الكادر الطبي في الفرق الاسعافية يضم أطباء وأخصائيين على مستوى عالي من التأهيل والتدريب للتعامل مع الحالات الطارئة والامراض المعدية من خلال الوسائل الطبية المتوفرة والاجراءات الوقائية وفق البروتكولات الطبية الموصى بها .

وتعمل غرفة العمليات بمنطقة مكة المكرمة على تغطية جميع محافظات المنطقة من خلال استقبال البلاغات على الرقم الموحد 997 وتعمل على تمرير البلاغات الى جميع المراكز الاسعافية التي تخدم المحافظات وعلى الطرق السريعة وداخل المدن .

وتهيب هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة الى كافة افراد المجتمع للحصول على الدورات التدريبية للإسعافات الأولية من خلال التقديم على موقع تدريب الهيئة https://training.srca.org.sa/#!/home ، بما يكفل سلامتهم وسلامة الجميع .