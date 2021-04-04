شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تعليق رخص البسطات الرمضانية احترازياً في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت أمانة جدة استمرار إيقاف البسطات الرمضانية خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي احترازيا، وذلك في إطار جهودها لمتابعة الامتثال للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا

كما أكدت استمرار تكثيف الجولات الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية في نطاق 19 بلدية فرعية ومباشرة رصد البسطات المخالفة وإزالتها، إلى جانب تواصل أعمال الرقابة على المنشآت التجارية لرفع مستوى الامتثال للإرشادات الاحترازية والاشتراطات البلدية، مثمنة دورالسكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الوقائية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940.