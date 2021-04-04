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شكرا لقرائتكم أمانة عسير توقع عقود مشاريع صيانة طرق بأكثر من 7 ملايين ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-04
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أمانة عسير توقع عقود مشاريع صيانة طرق بأكثر من 7 ملايين ريال
منها صيانة الطبقات الإسفلتية وأرصفة الجزر الوسطية
متابعات الخليج 365 - واس
وقّعت أمانة منطقة عسير عدداً من عقود المشاريع الخدمية المتنوعة لتنمية وصيانة وتأهيل الخدمات, بمبالغ تجاوزت قيمتها 7 ملايين ريال, وذلك في العديد من المواقع المختلفة بمنطقة عسير.
تفاصيل المشروعات:
وتضمنت المشروعات تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل لعدد من الطرقات الرئيسية بالمنطقة من خلال صيانة الطبقات الإسفلتية وأرصفة الجزر الوسطية والأرصفة الجانبية والإنارة مع توفير وسائل السلامة والتحكم المروري من إشارات ولوحات وعلامات أرضية وغيرها, إلى جانب تنفيذ خطة معالجة التشوهات البصرية والتخلص منها وفق الطرق الصحيحة
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