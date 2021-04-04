الرياض تتصدر في مخالفات الإجراءات الاحترازية بـ8838 مخالفة  

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-04

متابعات الخليج 365 - واس

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19” (27083) مخالفة، وذلك للمدة من 15 / 8 / 1442هـ حتى 21 / 8 / 1442هـ

8838 في الرياض:

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ(8838)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(5944)، ثم المنطقة الشرقية بـ(3694)، ومنطقة القصيم بـ(2181)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1560)، ومنطقة الجوف بـ(1133)، ومنطقة تبوك بـ(1124)، ومنطقة عسير بـ(704)، ومنطقة الباحة بـ(554)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(521)، ومنطقة حائل بـ(496)، ومنطقة جازان بـ(194)، ومنطقة نجران بـ(140).

إجراءات احترازية:

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن .

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