شكرا لقرائتكم خبر عن أمير تبوك يطلع على خطة التعليم لانطلاقة الاختبارات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز اليوم (الأحد) مدير التعليم إبراهيم حسين العُمري.

واطلع على تقرير مفصل عن أبرز البرامج والفعاليات التي نفذتها مدارس المنطقة وخطة الإدارة لانطلاقة الاختبارات النهائية.

وأكد أمير المنطقة أهمية التكامل بين الإدارة والمدرسة ومنظومة التعليم عن بعد في التهيئة لاختبارات نهاية العام الدراسي، مشيدا بدور وزارة التعليم في توفير منصات عن بُعد بكفاءة وفعالية عالية.

ونوه أمير تبوك بما يحظى به قطاع التعليم في المملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، متمنيا للكادر التعليمي والطلاب والطالبات والأسر الكريمة المزيد من التوفيق والنجاح.

من جهته، قدم مدير تعليم تبوك شكره وعرفانه لأمير المنطقة على ما يجده العمل التعليمي في المنطقة من عناية وحرصه على أبنائه الطلبة.