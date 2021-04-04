شكرا لقرائتكم خبر عن القصيم: 2172 جولة رقابية للمنشآت التجارية والغذائية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تكثف الفرق الرقابية بأمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة الجولات الرقابية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، بمعدل 2172 جولة رقابية يومياً، تشمل المنشآت التجارية والغذائية، وذلك تماشياً مع توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل.

وأكد أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي أن أمانة المنطقة وكافة بلديات المنطقة تعمل خلال هذه المرحلة، وبشكل مكثف على تطبيق جولات رقابية شاملة لسلامة وحماية المتسوقين، من خلال متابعة امتثال المنشآت التجارية بالإرشادات والتدابير الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا المستجد.

وقد نفذت أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة خلال الأسبوع الماضي أكثر من 15 ألف جولة رقابية على المنشآت التجارية والغذائية على مستوى منطقة القصيم، تم من خلالها إصدار 54 مخالفة وإغلاق منشأة مخالفة.

وتدعو أمانة منطقة القصيم المتسوقين إلى تخيّر الوقت الأقلّ ازدحاماً، وتحري التسوق الآمن خلال الشهر الفضيل، حيث تضمنت تعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أخيراً السماح للمحلات التجارية في مراكز التسوق والمولات بالعمل على مدى 24 ساعة، لتقليل كثافة المتسوقين في أوقات الذروة، وذلك للمحافظة على صحة وسلامة الجميع في ظل أزمة فايروس كورونا.