شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تسجيل 673 إصابات جديدة بفايروس كورونا 504 حالة تعافي و 7 حالات وفاة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأحد)، تسجيل 673 إصابة جديدة بفايروس كورونا في المملكة فيما تم تسجيل 504 حالة تعافي و 7 حالات وفاة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 392682 حالة، من بينها 6169 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 782 حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 379816 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6697 حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.