شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تكدس طالبات أمام بوابة إحدى الجامعات يثير الجدل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول تجمع عدد كبير من الطالبات أمام بوابة إحدى الجامعات لإداء الاختبارات.

ولم يظهر الفيديو اسم الجامعة أو التاريخ الذي تم تصوير الفيديو فيه، بينما أكد متداولو الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي أن تزاحم الطالبات كان أمام إحدى الجامعات التي ألزمت طلابها بحضور الاختبار حضوريا.

واستنكر متداولو الفيديو تكدس الطالبات بهذا الشكل، مما قد يعرضهن للإصابة بفيروس كورونا الجديد، مشددين على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذا الأمر.