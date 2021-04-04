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شاهد.. متحدث الصحة: أرقام كورونا في المملكة عاودت الارتفاع مجددا ونمر بمرحلة مقلقة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي:"بكل صراحة، نحن في مرحلة مقلقة".

‏وأوضح محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة:"أرقام كورونا في عاودت الإرتفاع مجدداً وهي بذات المستوى للعام الماضي حيث قفزت إلى أرقام كبيرة".

وأشار:"مايهمنا من اللقاحات هو عدم وصول الشخص المصاب إلى حالات حرجة"، موضحا:"التراخي الذي نرصده "مؤسف".

 

‏‎وتابع متحدث وزارة الصحة:"نواجه أرقاما مشابهة للأرقام المسجلة في أبريل الماضي"، مشيرا:"جاهزيتنا عالية لمواجهة أي ظروف صحية بسبب كورونا".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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