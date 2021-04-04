شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. متحدث الصحة: أرقام كورونا في المملكة عاودت الارتفاع مجددا ونمر بمرحلة مقلقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي:"بكل صراحة، نحن في مرحلة مقلقة".

‏وأوضح محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة:"أرقام كورونا في السعودية عاودت الإرتفاع مجدداً وهي بذات المستوى للعام الماضي حيث قفزت إلى أرقام كبيرة".

وأشار:"مايهمنا من اللقاحات هو عدم وصول الشخص المصاب إلى حالات حرجة"، موضحا:"التراخي الذي نرصده "مؤسف".

‏‎وتابع متحدث وزارة الصحة:"نواجه أرقاما مشابهة للأرقام المسجلة في أبريل الماضي"، مشيرا:"جاهزيتنا عالية لمواجهة أي ظروف صحية بسبب كورونا".