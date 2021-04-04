شكرا لمتابعة خبر عن وزير الداخلية يعلن إحباط أكثر من 90 مليون حبة إمفيتامين و7.9 طن حشيش والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف أن الجهات الأمنية وشركاءها تتصدى للمخدرات بحزمٍ، يؤكده إيماننا بأن استهداف المجتمع بهذه الآفة أحد أخطر أدوات الاستهداف، مؤكدا على استمرار مكافحة هذه الآفة الخطيرة حماية للمجتمع، وحفاظاً على الشباب، وذلك بتوجيهات القيادة.

وأضاف أن الجهات المختصة خلال 3 أشهر تمكنت من ضبط وإحباط تهريب أكثر من 90 مليون حبة إمفيتامين، و7.9 طن من الحشيش، و5.5 كيلو جرام من الكوكايين، مبينا أت التنسيق المستمر، والتعاون الخارجي مع الدول الشقيقة والصديقة عن عمليات استباقية تحبط تهريب هذه السموم.

وأشار الأمير عبدالعزيز بن سعود إلى أن الوعي المجتمعي بخطورة هذه الآفة أسهم في الصمود أمام تهديدها ومآسيها، وكوّن حصنًا منيعًا ضد من يستهدف أمننا واستقرارنا، وتتكامل الجهود مع أفراد المجتمع في مواصلة نجاحاتنا لمحاربة المخدرات، متابعًا: "حمى الله وطننا وأبناءه من كل مكروه".