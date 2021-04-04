الداخلية تحذر: تطبيق الغرامات والمخالفات بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية

حذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، مخالفي الإجراءات الاحترازية، من أنه سوف يتم تطبيق الغرامات والمخالفات بحقهم.

وأكد متحدث الداخلية، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أن العقوبات تُطبّق تجاه الجميع حتى لمن تلقوا اللقاح، فالوقاية أمان .. والقرار بأيديكم.

وأشار إلى أنه تم خلال أسبوع ضبط 27083 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد - 19).

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، قال إن الحساسية من دواء البنسيلين لا تمنع من تلقي لقاح كورونا.

وأكد متحدث الصحة، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أن عدد جرعات كورونا في المملكة يقترب من 5 ملايين، مشيرًا إلى أن ارتفاع عدد المسجلين لتلقي لقاح كورونا يدل على وعي المجتمع.

وأشار إلى أن التجمعات والسلوك الخاطئ الموجود حاليًا مؤلم ومؤسف جدًا في جميع المواقع، مشيرًا إلى «أننا لا نريد معايشة الأرقام المرتفعة التي سجلت العام الماضي.

وأكد أنه لا يجب نكون سببًا في تفشي عدوى كورونا وأن نعود لالتزامنا.