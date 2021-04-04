«الصحة»: الحساسية من دواء البنسيلين لا تمنع من تلقي لقاح كورونا

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن الحساسية من دواء البنسيلين لا تمنع من تلقي لقاح كورونا.

وأكد متحدث الصحة، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أن عدد جرعات كورونا في المملكة يقترب من 5 ملايين، مشيرًا إلى أن ارتفاع عدد المسجلين لتلقي لقاح كورونا يدل على وعي المجتمع.

وأشار إلى أن التجمعات والسلوك الخاطئ الموجود حاليًا مؤلم ومؤسف جدًا في جميع المواقع، مشيرًا إلى «أننا لا نريد معايشة الأرقام المرتفعة التي سجلت العام الماضي.

وأكد أنه لا يجب نكون سببًا في تفشي عدوى كورونا وأن نعود لالتزامنا.