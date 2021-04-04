توطين وظائف الشركات العاملة بموانئ ينبع وضبا بمبادرة بين «موانئ» و«الموارد البشرية»

واصلت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" إطلاق مبادراتها لتوطين وظائف الشركات العاملة بموانئ المملكة؛ حيث أبرمت اليوم مبادرة توطين وظائف شركة البحر الأحمر للخدمات البحرية المحدودة في ثلاثة موانئ (ميناء ينبع التجاري، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع، وميناء ضبا)، وذلك بهدف توطين (9) مجالات وظيفية في التخصصات التشغيلية.

وتهدف هذه المبادرة إلى توطين الوظائف في هذه المجالات خلال مدة الاتفاقية على أن يرتفع العدد تدريجياً في عام 2021، بالإضافة إلى دعم الأجور والتدريب من خلال برنامج التوطين وتهيئتهم، وتمكين الشباب والشابات السعوديين في سوق العمل للدفع بعجلة التنمية بطموحهم وقدرتهم وكفاءتهم.

كما ستسهم في تأهيل وتدريب المواطنين على وظائف رئيسة لسلاسل الإمداد داخل موانئ المملكة لضمان استمرارية الأعمال، وذلك تماشياً مع حرص الهيئة العامة للموانئ على تفعيل برامج التوطين في قطاع الموانئ والشركات العاملة بها.

وتستهدف الهيئة العامة للموانئ ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، توطين وظائف الشركات العاملة في موانئ المملكة، وهي أحد المبادرات الفرعية الناتجة عن مذكرة التعاون الموقعة بين وزارة النقل ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تستهدف توفير 45 ألف فرصة وظيفية في منظومة النقل والخدمات، اللوجستية، بما يسهم في رفع مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل، تحقيقاً لأهداف رؤية السعودية 2030 ودعماً لمستهدفات برنامج التحول الوطني.